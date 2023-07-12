Трагедия в Ровенской области: из-за детонации взрывного устройства погибли двое военных, — ГБР

По словам представительницы ведомства, всего пострадали шестеро военных. Детали инцидента она рассказать не может, потому что речь идет о "вопросах безопасности".

Неподалеку от Ровно произошел взрыв, от которого пострадали шестеро военнослужащих. Из них двое — погибли. О происшествии рассказало издание "Суспільне.Новини".

О деталях происшествия сообщила Екатерина Герасимук, пресс-секретарь Территориального управления ГБР в Хмельницкой области. По словам спикера, взрыв произошел возле села Заболотье Варашского района Ровенской области.

Причина взрыва — детонация снаряда, утверждает Герасимук. Два человека погибли, четверо — в больнице с ранениями различной степени сложности.

Правоохранители начали досудебное расследование: "Следователи ГБР изучают все обстоятельства инцидента, проводятся неотложные следственные действия", — заявила пресс-секретарь.

Сейчас предполагается, что речь идет о правонарушении по ч. 3 ст. 414 Уголовного кодекса — нарушение правил обращения с оружием, что стало причиной гибели людей.

Других подробностей происшествия пресс-секретарь не сообщила: объяснила, что это делается "из соображений безопасности".

Отметим, село Заболотье расположено возле северо-западной границы Ровенской области. В километре от населенного пункта — Ровенская АЭС.

Село Заболотье — в нескольких километрах от Ривненской АЭС

Что касается правонарушения, о котором упомянула пресс-секретарь Герасимук, то виновника могут наказать тюремным заключением на срок от 3 до 15 лет.

Напоминаем, днем 12 июля в Запорожье возле одного из городских парков прогремел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек. СМИ сообщили, что среди пострадавших — дети в возрасте от 1 до 17 лет.

Между тем несколько дней назад произошел инцидент в Киеве: сообщили о взрывах в Шевченковском районном суде. Позже стало известно, что виновник происшествия — Игорь Гуменюк. Мужчина прибыл на судебное расследование по делу теракта под Верховной Радой, который произошел в 2015 году.