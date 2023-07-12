Полз через туман: раненый воин, только спасшись, узнал, что поле было заминировано (фото)

Украинские защитники попали под перекрестный огонь под Бахмутом. Тяжелораненый Илья Сатановский вместе с сослуживцами на рассвете полз 40 метров по полю и не знал об оставленных там врагом минах.

Илья Сатановский родом из Мариуполя, с 2017 года он служит в рядах ВСУ. С тех пор он защищал Украину в поселке Пески, городе Авдеевка, селе Водяное, а также защищал город Бахмут. Сейчас воин находится в больнице с ранением, его историей поделились в Первом медицинском объединении Львова.

Тяжелое ранение ноги боец получил в конце июня. Тогда группа украинских военных отбивала вражескую позицию на Бахмутском направлении и попала под перекрестный огонь.

"Стреляли всем, что было под руками. Пулеметы, противотанковые и автоматные очереди выстреливали одна за другой, гранаты летали повсюду", — вспомнил Сатановский.

В одно мгновение воин почувствовал, что нога онемела, и понял, что ранен. После боя он и сослуживцы были вынуждены ползти 40 метров до ближайших позиций Сил обороны. Защитники продвигались на рассвете через густой туман и не знали, что поле — заминировано.

"Когда мы ползли, то не видели почти ничего. А как поняли, что там было все в минах, то не могли поверить, что все живыми добрались до нашего окопа", — рассказал Сатановский.

Уже в окопе мужчина наложил себе турникет, а потом его забрали в ближайший госпиталь.

"Раны — тяжелые: минно-взрывная травма и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра", — проинформировали медики.

Врачи госпиталя зафиксировали перелом металлическим аппаратом и отправили раненого в Харьков, уже оттуда он попал на лечение во Львов.

Фото: Первое медицинское объединение Львова Фото: Первое медицинское объединение Львова

Сейчас в реабилитационном центре продолжается борьба медиков за ногу Сатановского, раздробленную тремя вражескими пулями. Врачи провели сложную операцию: достали обломки металла и кости, а также зафиксировали бедро. Сейчас бойцу лечат раны и готовят его к очередному хирургическому вмешательству.

Несмотря на тяжелые испытания защитник не падает духом. Он верит, что нога заживет, а разрушенный дом в Мариуполе получится отстроить после победы. Воин хочет вернуться домой с женой и 5-летней дочерью.

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