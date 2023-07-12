"Мы не Amazon": Уоллес обвинил Украину в "недостаточной благодарности" за помощь Запада

Глава Минобороны Британии заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. На это уже отреагировал Зеленский, подчеркнув, что не понимает, о чем говорил чиновник.

Великобритания не является службой доставки интернет-магазина Amazon, а потому украинцам нужно быть благодарными за военную помощь. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Sky News.

По словам Уоллеса, нужно убедить некоторых западных политиков продолжать поставлять оружие. Поэтому необходимо больше слов благодарности.

"Здесь есть небольшое предостережение: нравится нам это или нет, люди хотят видеть благодарность", — сказал Уоллес.

Правда, он отметил, что на Западе понимают, что Украина ведет благородную оборонительную войну против России. Более того, украинцы сражаются не только за себя, но и за свободный Запад.

Уоллес также заявил, что говорил украинским чиновникам, что необходимо обеспечить лучшую подготовку своих войск, чтобы Силы обороны несли меньше потерь в войне против РФ.

Премьер-министр Риши Сунак выступил против комментариев Уоллеса

Сунак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал благодарность западным странам за военную поддержку.

"Я знаю, что он и его люди невероятно благодарны за поддержку, которую оказала Великобритания. За прием, который мы оказали многим украинским семьям. А также за лидерство, которое мы проявляли на протяжении всего этого конфликта", — сказал Сунак.

Он отметил, что люди в Украине борются за свою жизнь и свободу каждый день.

"Они платят за это ужасную цену, поэтому я полностью понимаю желание Владимира сделать все возможное, чтобы защитить свой народ и остановить эту войну", — отметил Сунак.

Он заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине всю необходимую поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова Уоллеса

Зеленский во время пресс-конференции заявил, что не совсем понимает слова британского министра.

"Мне кажется, мы всегда были благодарны Соединенному Королевству, премьер-министру и Уоллесу. Я просто не знаю, что он имеет в виду. Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы полностью были благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", — сказал Зеленский.

В Офисе президента Украины заявили, что саммит НАТО в Вильнюсе дает россиянам четкий сигнал. Так, Андрей Ермак уверен, что саммит НАТО в Вильнюсе демонстрирует веру партнеров в победу Киева.

Также напомним, что на саммите в Вильнюсе начался Совет Украина-НАТО. Президент Украины назвал приоритетные вопросы для обсуждения, которые помогут создать общую стратегию развития, поддержания стабильности и безопасности на континенте.