Есть все возможности: пилоты Украины начнут обучение на F-16 в Румынии в августе, — СМИ

Согласно информации от неназванных источников, Румыния почти готова принять на обучение украинских пилотов. Осталось только получить симуляторы, а самолеты и инструкторы уже готовы.

Украинские пилоты уже в августе начнут обучение на самолетах F-16 на военные базе в Румынии. Для этого у страны есть все возможности: симуляторы полета (на подходе), эскадрилья боевых бомбардировщиков F-16 и достаточное количество инструкторов. О деталях обучения пилотов Воздушных силы ВСУ сообщило агентство CNN.

Для обучения пилотов выделили специальную базу, рассказали агентству анонимные источники. На авиабазе готовят все необходимое: в частности, подготовили запрос на получение определенного количества симуляторов Lockheed Martin.

Кроме того, для получения практических навыков собирается определенное количество самолетов. В Румынии по состоянию на сейчас есть 16 бомбардировщиков F-16. Из Норвегии поступят еще 32. В статье указано, когда именно поступят дополнительные норвежские самолеты — только до конца 2024 года.

Также в Румынии готовы к работе десять инструкторов, которые имеют опыт полетов на F-16 — налетали не менее 2 тыс. часов. Указывается, что во время тренировок, при необходимости, одновременно в воздух могут подняться "три-четыре эскадрильи" (эскадрильи — это около 15 самолетов).

Источники CNN объяснили, что Румыния пока еще формирует программу обучения, тесно сотрудничая со странами-партнерами по НАТО.

Продолжительность обучения еще не определена, но ссылаются на продолжительность, которую озвучил министр обороны Украины Алексей Резников — шесть месяцев. Отмечается, что члены Альянса предоставят дополнительное количество инструкторов, чтобы обучение пилотов происходило интенсивнее.

Издание напоминает, что обучение пилотов Воздушных сил ВСУ стало возможным после заключения меморандума о сотрудничестве во время саммита НАТО в Вильнюсе. На соглашении поставили подписи Украина и еще 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

На какой авиабазе в Румынии могут обучать пилотов

Отметим, в материале CNN не указано на какой именно авиабазе будут обучать украинских пилотов.

В сети можно отыскать информацию о том, что в Румынии 5 военных авиабаз, на которых размещены различные виды боевых самолетов. Однако бомбардировщики F-16 базируются только на одной из них — на 86-й авиабазе — то есть на военном аэродроме "Борча" 53-й истребительной эскадрильи.

Военный аэродром "Борча" расположен на востоке Румынии. До Черного моря — 80 км, до границы с Украиной — 117 км (в районе Измаила).

Где расположена авиабаза "Борча" в Румынии

Чем особенный бомбардировщик F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — самолет четвертого поколения, который совершил первый полет в 1976 году в США. Самолет способен развивать скорость до 1900 км/ч и пролетать более 4 тыс. км. Вооружение — различные виды крылатых и авиационных ракет. Количество подвесов — 13.

Напоминаем, обновление украинской авиации — один из пунктов программы, о которой сообщил Йенс Столтенберг, генсек НАТО, во время саммита в Вильнюсе. Генсек в одном из своих выступлений отметил, что Украину ждут в Альянсе, но пока не приглашают. Зато — максимально усилят ее обороноспособность.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, когда Украина может ожидать поставок самолетов F-16. По его словам, это произойдет только в начале 2024 года.