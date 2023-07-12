Будут летать в украинском небе: Кулеба рассказал, когда планируются первые поставки F-16

По словам главы МИД, тренировки пилотов должны начаться в августе 2023 года, а первые поставки истребителей ожидаются уже в начале 2024.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что уже в первом квартале 2024 года Украина получил партию истребителей F-16. Об этом глава украинской дипломатии сказал в интервью Радио Свобода.

Кулеба заявил, что передача данного вида вооружения сопровождается сложными моментами с технической стороны.

"Тренировки должны начаться где-то в августе, возможно, в начале сентября. Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что данный график лишь приблизительный и он зависит от работы многих структур — инженеров, техников.

"Но сейчас и министр обороны здесь (на саммите НАТО в Вильнюсе – ред.) работает очень активно. Мы делаем вместе все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс", — заверил министр.

Напомним, что глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в планы Альянса не входит передача Киеву истребителей F-16 до завершения контрнаступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обучение украинских пилотов, которое должно было начаться еще в прошлом месяце в одной из стран, не началось из-за ошибки в расчетах.