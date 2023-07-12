Літатимуть в українському небі: Кулеба розповів, коли плануються перші поставки F-16

За словами глави МЗС, тренування пілотів мають розпочатися в серпні 2023 року, а перші поставки винищувачів очікують уже на початку 2024 року.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вже в першому кварталі 2024 року Україна отримала партію винищувачів F-16. Про це глава української дипломатії сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

Кулеба заявив, що передача цього виду озброєння супроводжується складними моментами з технічного боку.

"Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків і самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть в українському повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", — зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що цей графік лише приблизний і він залежить від роботи багатьох структур — інженерів, техніків.

"Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсі — ред.) працює дуже активно. Ми робимо разом усе для того, щоб максимально прискорити цей процес", — запевнив міністр.

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що до планів Альянсу не входить передача Києву винищувачів F-16 до завершення контрнаступу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що навчання українських пілотів, яке мало розпочатися ще минулого місяця в одній із країн, не розпочалося через помилки в розрахунках.