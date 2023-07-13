Ночная атака ВС РФ по Киеву: обломки упали на жилые многоэтажки, есть жертвы (фото)

По данным КГВА, падения обломков было зафиксировано в Дарницком, Соломенском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы.

В ночь на 13 июля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли столицу Украины. Об этом стало известно из Telegram-канала Киевской городской военной администрации.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в Киевской области и столице сработала противовоздушная оборона.

Сообщается, что обломки упали на 5 этаж многоэтажного жилого дома в Шевченковском районе, на технический этаж многоэтажного жилого дома Дарницкого района. Обломки также зафиксированы в Соломенском районе.

По данным КГВА, в результате обстрела в Дарницком районе пострадали двое человек. Также сообщалось о пожаре в складском здании Подольского района на площади в 20 метров квадратных.

"Предварительно, в Дарницком районе, в результате падения обломков двое травмированных: девушка 18 лет и мужчина 25 лет, у обоих осколочные ранения от стекла. Госпитализированы в больницу скорой помощи", — сообщили в администрации.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за обстрела в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы были вызовы экстренных служб.

По данным городского главы, в результате падения обломков в Дарницком районе был разрушен фасад жилого дома на уровне технического этажа. В Шевченковском районе вспыхнул пожар на балконе многоквартирного дома.

Чиновник также сообщил, что двое человек в Дарницком районе госпитализированы, еще двоим людям в Шевченковском районе была оказана помощь на месте.

Позже Виталий Кличко добавил, что во время тушения возгорания в многоэтажке Подольского района спасатели нашли тело погибшего.

Напомним, что 12 июля в одном из парков Запорожья прозвучал взрыв. На землю начали падать обломки неизвестного объекта. В результате инцидента пострадали 6 человек, среди которых ребенок.

Кроме того, 12 июля российские оккупанты вторую ночь подряд атаковали украинскую столицу при помощи иранских дронов-камикадзе, но силы ПВО уничтожили все воздушные цели.