В квартире нашли тело, а ПВО уничтожила десяток БПЛА: подробности атаки на Украину (фото)

По информации Киевской ГВА, последствия очередной атаки российских оккупантов видно сразу в четырех районах города. Также взрывы звучали и в других областях страны.

Российские оккупанты посреди ночи обстреляли мирные города Украины. Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Киеве, Херсоне, Хмельницкой области и Кропивницком.

Атака на Киев: подробности

В результате обстрела в столице погиб человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале 13 июля.

По его словам, в столице ночью работали силы ПВО и в результате российской атаки в одном их районов Киева было найдено тело погибшего человека.

"В Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", — говорится в сообщении.

Также падение обломков было зафиксировано и в других районах Киева — Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком. На место оперативно прибыли экстренные службы. Все повреждения и разрушения уточняются, отмечает городской глава.

В Киевской городской военной администрации также прокомментировали массированную атаку россиян ударными дронами. Они заходили на территорию Киева из разных направлений и около десяти вражеских целей были сбиты силами ПВО.

"К сожалению, в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города зафиксированы случаи падения обломков. Предварительно есть повреждения жилых домов. Двое травмированных в Дарницком р-не: девушка 19 лет и мужчина 23 лет (осколочные ранения), они госпитализированы в больницу", — говорится в сообщении.

В Шевченковском районе спасли одного человека. Остальная информация будет обнародована позже.

В ГСЧС отметили, что за ночь к работе привлекли не менее 95 спасателей и еще 19 машин спецтранспорта.

"По одному адресу спасатели ликвидировали пожар на балконе 5 этажа 16-этажного жилого дома. В результате происшествия были травмированы 2 человека (отравление продуктами горения), от госпитализации они отказались", — пишет пресс-служба ведомства.

Взрывы в Кропивницком: подробности

Также посреди ночи взрывы прозвучали в Кропивницком, по информации "Суспiльного", но более детальной информации на момент публикации материала нет.

Взрывы в Хмельницкой области: подробности

В Хмельницкой области также были слышны звуки взрывов.

Взрывы в Херсоне: подробности

В Херсоне россияне били артиллерией по жилым кварталам города, сообщили местные Telegram-каналы. В местной ОВА никак не прокомментировали взрывы на момент публикации материала.

Напомним, 12 июля сообщалось, что в одном из парков Запорожья прозвучал взрыв. В результате падения с неба неизвестного объекта пострадал ребенок и еще 5 человек.