"Поставили крест": Данилов рассказал об итогах саммита НАТО (видео)

По словам секретаря СНБО, ядерное разоружение хоть и стало большой стратегической ошибкой Запада, сейчас они окончательно приняли решение о будущем Украины в Альянсе. Это не понравится россиянам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после саммита НАТО в Вильнюсе россияне могут забыть о своих имперских амбициях. Об этом он рассказал в эфире телемарафона 13 июля.

По его словам, теперь можно совершенно точно сказать в том, что Украина в будущем станет полноценным членом НАТО, но сначала нужно закончить полномасштабную войну. Это также значит то, что Россия провалила свой план давления на Украину и Запад.

"Мы будем в НАТО, в этом больше нет сомнений. Более того, именно вчерашний день показал, что на мечтах россиян о развитии Российской империи поставлен крест. Не будет больше существовать Российская империя", – говорится в сообщении.

При этом, секретарь СНБО отметил, что мало кто решил провести анализ декларации G7 о долгосрочной поддержке Украины, а это одно из основных событий саммита Альянса в Вильнюсе. Там говорится, что страны с ядерным оружием продолжат оказывать помощь Украине, а это очень важно. А вот что касаемо ядерного оружия, так секретарь СНБО отметил, что разоружение Украины в свое время стало стратегической ошибкой всего Запада.

"Что касается двухсторонних соглашений, то эти соглашения будут подписаны с каждой страной отдельно. Соответственно, в каждом соглашении будет отдельно прописана ответственность сторон за те или иные процессы. Это очень полезно для нас", — подытожил Алексей Данилов.

Напомним, 13 июля в ISW заявили, что Россия провалила свою главную цель войны в Украине и этот вывод можно сделать после саммита Альянса в Вильнюсе. Теперь западных войск на границе с РФ станет больше, а Киев в будущем станет участником НАТО.

13 июля также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги прошедшего саммита НАТО. По его словам, теперь ни у кого не должно остаться сомнений в том, что Киев в будущем присоединится к Альянсу.