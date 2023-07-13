В Брянской области РФ беспилотник атаковал завод, где изготавливают сухпайки для ВС РФ, — росСМИ
Беспилотник сбросил взрывчатку на крышу предприятия — поврежден один из цехов.
В РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии. Об этом пишет российское издание Shot.
По сообщению СМИ, атака произошла вечером, 12 июля. Беспилотник сбросил взрывчатку на здание ОАО "Консервсушпрод" в городе Стародуб, который расположен в 35 км от украинской границы. В атаке традиционно обвинили Вооруженные силы Украины.
Отмечается, что повреждения получила крыша одного из цехов. Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.
Этот завод ранее уже атаковали в мае. Тогда также обошлось без пострадавших, лишь немного повредили крышу.
"Консервсушпрод" занимается производством сухпайков для Гособоронзаказа, консервов и молочной продукции.
Атака на Белгородскую область
Также издание сообщило, что кроме атаки на завод, ВСУ якобы в течение часа обстреляли сразу три района в Белгородской области — туда "прилетело" 16 боеприпасов.
12 июля около 7 вечера шесть мин калибра 120 мм прилетело на хутор Панков Шебекинского района. Стреляли якобы из села Рыбалкино Харьковской области.
Чуть позже начались обстрелы сел Староселье Краснояружского района и Дубровка Валуйского района. По первому прилетело три мины калибра 120 мм, по второму семь боеприпасов калибра 152 мм.
Везде обошлось без разрушений и пострадавших.
Напомним, что ВС РФ третий день подряд обстреляли Киев беспилотниками иранского производства. В целом силами и средствами ПВО над столицей удалось обнаружить и уничтожить примерно 10 вражеских воздушных целей.
Ранее сообщалось, что россияне сообщили о захвате украинского дрона Jupiter Hunter-1. Как заявляет производитель, беспилотник за $50 тысяч должен противостоять средствам РЭБ.