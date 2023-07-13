Среди них дети: количество пострадавших от атаки на Запорожье возросло

В МВД сообщили, что в настоящее время под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Угрозы жизни нет.

12 июля российские войска атаковали Запорожье. Стало известно, что количество пострадавших от обстрела возросло до 20 человек, 8 из которых — дети. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По последним данным, полученным от областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 08:00, количество пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 12 июля, составляет 20 человек, включая 8 детей.

Под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. Угрозы жизни нет. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Что известно об атаке на Запорожье

В среду, 12 июня, в одном из парков Запорожья прозвучал взрыв. На землю начали падать обломки неизвестного объекта. В результате инцидента пострадали 6 человек, среди которых ребенок.

Как отметил первый заместитель городского головы Александр Власюк, в результате взрыва пострадали люди. На данный момент проводятся следственные действия. Он подтвердил информацию о 6 пострадавших. По его словам, 3 из них — госпитализированы, а маленький ребенок на обследовании у медиков.

Напомним, что в ночь на 13 июля российские оккупанты посреди ночи обстреляли мирные города Украины. Взрывы и работа ПВО зафиксированы в Киеве, Херсоне, Хмельницкой области и Кропивницком.