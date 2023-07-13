"Я увижу победу Украины собственными глазами": история сапера ВСУ, который потерял зрение под Бахмутом (видео)

Парень разминировал территорию, когда сдетонировали боеприпасы, которые собирались взорвать. В результате этого он получил серьезные травмы.

Владислав Ещенко — 24-летний военнослужащий 104 батальона Теробороны "Бахмут" с началом войны пошел добровольцем разминировать территории на востоке Украины. В результате детонирования боеприпасов он потерял глаза, но продолжил жить полноценно, создал благотворительный фонд "Увидим Победу" и активно помогает незрячим. О том, как живет Владислав сейчас, он рассказал в интервью для РБК-Украина.

До полномасштабного вторжения Владислав Ещенко работал в британской миссии по разминированию "HALO Trust". Когда Россия напала на Украину, парень добровольцем пошел в ВСУ. В Часовом Яру, куда его направили из Славянска, узнали, что он имеет опыт сапера, поэтому предложили ему работать по этой специальности — он согласился. Его подразделение работало в Донецкой области.

Владислав Ещенко до ранения

"Почему ушел? Нельзя, когда такое происходит в стране, родные и близкие в опасности и вся страна в опасности отсиживаться и ждать, что кто-то решит это за себя", — говорит Владислав.

9 августа в районе Бахмута его подразделение получило задание провести разминирование в селе Богдановка, которое рядом с Бахмутом. На месте работали трое саперов.

"Мы приехали на место, где все было усеяно ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина, "Лепесток") — поле, чернозем. Надо было разминировать эту территорию. Сделали отверстие для того, чтобы изолировать боеприпасы и планово взорвать. В момент, когда в отверстии уже находились 84 единицы, сработала самоликвидация одного боеприпаса, в результате чего произошел подрыв всех остальных. Я находился непосредственно рядом с этим отверстием. Сразу резкая темнота, звон в ушах — сильный. Ощущение очень жесткой контузии, но я находился в сознании и мозг работал очень трезво", — рассказывает Владислав.

После взрыва Владислав позвал о помощи, и на помощь пришли двое побратимов. Они вызвали эвакуационную бригаду, и раненого защитника отправили в госпиталь.

Очнулся защитник через 10 дней в госпитале в Киеве — все эти дни он находился в коме. Родные парня все это время искали его. Им стало известно, что сначала раненого Владислава доставили в больницу Мечникова в Днепре, где ему удалили глаза.

"Когда я пришел в себя, было 2 момента, которые меня отделяли от реальности — я был под действием сильных обезболивающих препаратов и находился в полной темноте и в глухоте. Я всего себя ощупал, пальцы, руки, ноги — все на месте. Единственное — что осталось понять — на месте ли глаза", — рассказывает парень.

Он говорит, что врачи на его вопросы о глазах не давали прямого ответа и все время переводили тему разговора, поэтому он начал догадываться, что потерял зрение. Первым о потере глаз ему сообщил отец.

"Я ему задал максимально простой и прямой вопрос: "Что у меня с глазами?". На что он ответил: "Сына, у тебя их нет, тебе их удалили". И мы сразу сменили тему разговора", — рассказал Владислав.

Владислав Ещенко с любимой

Из тела парня после ранения достали более 30 обломков, сейчас у него стоит пластина в челюсти из-за серьезных переломов. Владиславу также установили слуховые аппараты, из-за потери слуха.

После ранения парня очень поддержала его девушка и отец. С последним они записались в спортзал и вместе проводят много времени. Несмотря на ранение парень сейчас живет полноценной жизнью и помогает другим, кто тоже потерял зрение.

"Для меня самым страшным стало осознание стать обузой для всех — меня это разрушало, мне трудно было с этим смириться. Пришла идея создать благотворительную организацию "Увидим победу". Мы занимаемся не только военнослужащими, которые потеряли зрение во время войны, но и всеми незрячими. Даже когда у меня было зрение, я не видел столько перспектив творить добро, как вижу сейчас. Я увижу нашу победу своими глазами и сделаю, чтобы каждый незрячий это сделал. Я очень хочу увидеть всю свою семью, сесть с ними за стол и сказать всем "спасибо", — рассказывает Владислав.

Напомним, что 27-летний украинский защитник Алексей провел более месяца в плену у ВС РФ и чудом выжил благодаря тому, что ВСУ захватили вражескую позицию, нашли и спасли его.

Также сообщалось, что израильский военный Арью Бен-Ехуда воюет добровольцем на стороне Украины. В ходе сражений доброволец ВСУ участвовал в освобождении Киевской области, в частности Бучи.