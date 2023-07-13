Потери растут: ВС РФ массово вывозят тела погибших солдат из Бердянска (видео)

В Генштабе также сообщают, что захватчики усилили контрразведывательные мероприятия в оккупированном городе Мариуполе.

Ночью из разрушенного отеля "Дюна" во временно оккупированном Бердянске грузовиками вывозились тела российских военных. Об этом сообщили 13 июля в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Во временно оккупированном Бердянске в результате попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", — говорится в сообщении.

отель "Дюна", г. Бердянск

Сообщается, что оккупационные силы усилили контрразведывательные мероприятия в оккупированном городе Мариуполе. Они проводят рейды по домам местных жителей, осуществляя проверку документов и телефонов.

Такие действия вражеских сил могут толковаться как попытка запугать местное население и выявить тех, кто оказывает поддержку украинским защитникам.

Напомним, что Силы обороны Украины уничтожает боевой потенциал российских войск на южных участках фронта. 12 июля стало известно, что бойцы ВСУ целиком и полностью обладают инициативой на Бердянском направлении.

Кроме того, на Бердянском направлении ВСУ имеют частичный успех, продвинувшись вдоль линии фронта. Наши воинские части закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневые поражения врагу и проводят аэроразведку местности.