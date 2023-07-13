ВМФ России маскирует корабли в Черном море: какая технология "раскусит" вражеский флот

Спутниковые снимки SAR имеют более высокое разрешение, чем обычные оптические. Однако, чтобы расшифровать изображение, понадобится дополнительная помощь.

Россия пытается замаскировать свои корабли Черноморского флота и скрыть свою активность в черноморском регионе, поскольку за ними ведется наблюдение со стороны Украины и НАТО. Однако современные технологии позволяют выявить эти замаскированные корабли, пишут обозреватели Naval News.

Россия пытается скрыть важные военные корабли в Черном море, окрашивая их в новую маскировочную схему. Такая маскировка затрудняет определение их длины и формы, что в свою очередь затрудняет их идентификацию на спутниковых снимках. Это может усложнить задачу украинским специалистам и, возможно, даже предотвратить нападение.

Между тем эффективность такого подхода оценили западные специалисты. Авторы публикации отмечают, что компания Satim, занимающаяся анализом изображений, рассказала о том, как искусственный интеллект (ИИ) может помочь разглядеть камуфляж. Их технология позволяет определять классы кораблей на радарных спутниковых снимках, что очень сложно сделать человеку. На этот подход не влияет камуфляж.

Корабли ВМФ России с новым камуфляжем

Дело в том, что классический камуфляж ставит за цель ввести наблюдателя в заблуждение, чтобы он неверно оценил расстояние до корабля, его скорость и курс. Но в данном случае цели россиян совершенно иные.

Сначала оккупанты замаскировали флагман Черноморского флота — фрегат класса "Адмирал Григорович", затем камуфляж нанесли на все три ракетных корвета класса "Буян-М", минный тральщик "Иван Голубец" и противолодочный корвет "Муромец". Помимо попытки скрыть общую длину и форму кораблей, россияне преследуют более важную цель — затруднить их идентификацию на спутниковых снимках.

Но использование технологии ИИ для этой задачи гораздо облегчит идентификацию российских кораблей. Например, радарные спутники SAR могут делать снимки с большим разрешением, но специфическое изображение трудно прочитать человеку. Корабли кажутся размытыми, а энергетические следы интуитивно непонятны. Опытные аналитики могут справиться с этой задачей, но обычные оптических спутниковых снимки более понятны.

Отличить два разных класса военных кораблей может быть очень сложно. Но ИИ от Satim обучен распознавать различные классы военных кораблей и подводных лодок. Точность системы составляет более 90%.

Спутниковый снимок SAR

"Компания Satim смогла продемонстрировать Naval News, что ее технология позволяет идентифицировать соответствующие классы кораблей на российской базе в Севастополе. Используя снимки SAR, сделанные спутником Umbra Space, система четко идентифицирует корабли, которые, как известно из других источников, были замаскированы", — пояснили обозреватели.

Напомним, российский флот продолжает практику камуфлирования кораблей в Черном море. Оккупанты пытаются найти пути как ввести в заблуждение как "осинтеров", так и операторов таких устройств.