РФ продолжает камуфлировать корабли в Севастополе: для чего это делается (фото, видео)

После атак украинских морских дронов, в РФ пытаются найти пути как ввести в заблуждение как "осинтеров", так и операторов таких устройств.

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Черноморский флот РФ продолжает практику камуфлирования своего флота в оккупированном Севастополе. OSINT-аналитик H I Sutton рассказал, какие цели могут преследовать оккупанты.

Впервые о камуфлировании корабля в РФ стало известно 22 июня, когда в бухте Севастополя зафиксировали фрегат "Адмирал Эссен" на покраске. С тех пор спутниковые снимки зафиксировали еще три корабля, которые были окрашены таким же образом, а именно "Адмирал Григорович" и два корвета "Буян-М". Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр", поэтому аналитик отмечает, что выбор кораблей был неслучайным.

Оккупанты покрасили уже 4 корабля

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На всех кораблях красят переднюю и заднюю часть в очень темную или черную краску. Практика разнообразного камуфлирования уходит корнями еще во времена Второй мировой войны, когда нанесением краски пытались размыть силуэт кораблей.

Камуфляж кораблей Второй мировой

Сейчас нанесение камуфляжа почти не имеет смысла, потому что есть радары и другие технологии, которые позволяют обнаружить плавательное средство без визуального контакта. Однако Sutton отмечает, что в РФ хотят добиться двух вещей:

затруднить деятельность украинским ударным надводным дронам;

скрыть силуэт корабля от спутников.

Украинские ударные дроны имеют в основном камеры с низким разрешением. Если нанести краску на носовую и заднюю часть корабля, то при определенных условиях неопытный оператор может не распознать реальные размеры корабля. Если украинцы будут использовать технологии искусственного интеллекта для помощи в нацеливании, то схема маскировки может быть еще более эффективной, говорит автор.

Окрашенный "Адмирал Григорович"

Вторая цель россиян — скрыть корабли от спутников. Большая часть OSINT-аналитиков использует спутниковые снимки, которые могут быть низкого качества. Из-за этого силуэт объекта сложно идентифицировать, а с камуфляжем с обеих сторон это может быть еще сложнее. Часто Черное море возле портов кажется почти черным, поэтому силуэт корабля может смешаться с окружающей средой.

"Это вряд ли сработает против опытных аналитиков, которые традиционно работают с изображениями высокого разрешения. Однако это может поймать нескольких неосторожных профессионалов в спешке. Как всегда, все зависит от контекста", — говорит Sutton.

Напомним, 23 июня СМИ писали, что РФ маскирует свой самый мощный корабль в Черном море "Адмирал Эссен".

12 июня СМИ писали, что РФ создает необычную защиту на секретной морской базе в Арктике.