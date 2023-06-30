РФ продовжує камуфлювати кораблі в Севастополі: для чого це робиться (фото, відео)

Після атак українських морських дронів, у РФ намагаються знайти шляхи як ввести в оману як "осінтерів", так і операторів таких пристроїв.

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Чорноморський флот РФ продовжує практику камуфлювання свого флоту в окупованому Севастополі. OSINT-аналітик H I Sutton розповів, які цілі можуть переслідувати окупанти.

Вперше про камуфлювання корабля у РФ стало відомо 22 червня, коли в бухті Севастополя зафіксували фрегат "Адмірал Ессен" на фарбуванні. Відтоді супутникові знімки зафіксували ще три кораблі, які були пофарбовані таким самим чином, а саме "Адмірал Григорович" та два корвети "Буян-М". Всі вони є носіями крилатих ракет "Калібр", тому аналітик зазначає, що вибір кораблів був невипадковим.

Окупанти пофарбували вже 4 кораблі

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На всіх кораблях фарбують передню та задню частину у дуже темну чи чорну фарбу. Практика різноманітного камуфлювання йде корінням ще у часи Другої світової війни, коли нанесенням фарби намагались розмити силует кораблів.

Камуфляж кораблів Другої світової

Зараз нанесення камуфляжу майже не має сенсу, бо є радари та інші технології, які дозволяють виявити плавальний засіб без візуального контакту. Проте Sutton зазначає, що у РФ хочуть добитися двох речей:

ускладнити діяльність українським ударним надводним дронам;

приховати силует корабля від супутників.

Українські ударні дрони мають здебільшого камери з низькою роздільною здатністю. Якщо нанести фарбу на носову та задню частину корабля, то за певних умов недосвідчений оператор може не розпізнати реальні розміри корабля. Якщо українці використовуватимуть технології штучного інтелекту для допомоги націлення, то схема маскування може бути ще ефективнішою, каже автор.

Пофарбований "Адмірал Григорович"

Друга мета росіян — приховати кораблі від супутників. Більша частина OSINT-аналітиків використовує супутникові знімки, які можуть бути низької якості. Через це силует обʼєкта складно ідентифікувати, а з камуфляжем по обидва боки це може бути ще складніше. Часто Чорне море біля портів здається майже чорним, тому силует корабля може змішатися з навколишнім середовищем.

"Це навряд чи спрацює проти досвідчених аналітиків, які традиційно працюють із зображеннями високої роздільної здатності. Однак це може спіймати кількох необережних професіоналів у поспіху. Як завжди, все залежить від контексту", — каже Sutton.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ писали, що РФ маскує свій найпотужніший корабель у Чорному морі "Адмірал Ессен".

12 червня ЗМІ писали, що РФ створює незвичайний захист на секретній морській базі в Арктиці.