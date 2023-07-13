"Хочет по максимуму": в Госдепе США прокомментировали критику Зеленского в адрес НАТО

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что в США понимают Зенеского, а во время встречи за закрытыми дверями лидеры Украины и США смогли обсудить реальную ситуацию.

Украина и США остаются друзьями, а отношения между двумя странами крепкие, как никогда. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан в эфире Радио Свобода.

Отвечая на вопрос журналистов относительно реакции Вашингтона на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о нерешительности НАТО, она отметила, что в США понимают украинского президента.

"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", — сказала Калан.

Что сказал Владимир Зеленский

Во вторник, 11 июля, президент Украины опубликовал пост в своем телеграм-канале, относительно решений на саммите НАТО в Вильнюсе без участия Киева. В частности, что касается приглашения Украины в Альянс. Он назвал "беспрецедентным и абсурдным" то, что нет временных границ и для приглашения, и для членства Украины. Президент заявил, что намерен обсудить этот вопрос на саммите в Вильнюсе и подчеркнул, что "неопределенность — это слабость".

По словам журналистов, украинский лидер разозлился перед встречей с лидерами стран НАТО, чем разозлил их. Ему посоветовали "остыть" и посмотреть на новый пакет военной помощи.

Также Зеленский отреагировал на заявления министра обороны Великобритании о том, что Великобритания не является службой доставки Amazon. Он отметил, что Украина очень благодарна Великобритании за регулярную помощь и не понимает высказывания Бена Уоллеса относительно того, как правильно должна благодарить Украину за полученное вооружение.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывания Владимира Зеленского о нежелании НАТО предоставить Киеву приглашение. Он назвал требования украинского лидера справедливыми. По мнению французского президента, Альянс должен больше помогать Киеву.