"Это справедливо": Макрон отреагировал на критику Зеленского в адрес НАТО

Французский президент пообещал "быть рядом" с Украиной, даже если война будет "войной на истощение". По его словам, время сейчас играет на руку Киеву.

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о нежелании Североатлантического Альянса предоставить Киеву приглашение. Об этом пишет "Голос Америки" 12 июля.

В публикации речь идет о том, что украинский лидер назвал решение НАТО касательно Украины "абсурдом" и "слабостью". По мнению французского президента, Альянс должен больше помогать Киеву.

"Это справедливо для украинского президента – требовать, потому что он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу", — заявил политик.

Эммануэль Макрон отметил, что многие страны поддерживают Украину и применяют санкции против Российской Федерации. При этом он подчеркнул, что союзники Киева стремятся избежать эскалации и расширения войны.

Президент Франции также пообещал продолжать "быть рядом" с Украиной, даже если война будет "войной на истощение".

"Время сейчас играет на руку Украине, потому что Россия показала первые признаки раскола", — заключил Эммануэль Макрон.

Что сказал Владимир Зеленский

Во вторник, 11 июля, президент Украины опубликовал пост в Telegram-канале, в котором отреагировал на принятие решений на саммите НАТО в Вильнюсе без участия Киева. В частности, что касается приглашения Украины в Альянс.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда же добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины…" — написал Владимир Зеленский.

Украинский лидер заявил о своем намерении обсудить этот вопрос на саммите в Вильнюсе, добавив, что "неопределенность – это слабость".

Напомним, что по словам журналистов, украинский президент вспылил перед встречей с лидерами стран НАТО, чем разозлил их. По данным СМИ, Владимиру Зеленскому сказали "остыть" и посмотреть на новый пакет военной помощи.

В свою очередь глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинцы должны выражать больше благодарности, чтобы убеждать политиков Запада продолжать помогать Киеву оружием. Он заявил, что Великобритания не является службой доставки Amazon.