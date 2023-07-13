"Це справедливо": Макрон відреагував на критику Зеленського на адресу НАТО

Французький президент пообіцяв "бути поруч" з Україною, навіть якщо війна буде "війною на виснаження". За його словами, час зараз грає на руку Києву.

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Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував висловлювання президента України Володимира Зеленського про небажання Північноатлантичного Альянсу надати Києву запрошення. Про це пише "Голос Америки" 12 липня.

У публікації йдеться про те, що український лідер назвав рішення НАТО щодо України "абсурдом" і "слабкістю". На думку французького президента, Альянс має більше допомагати Києву.

"Це справедливо для українського президента — вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми повинні стояти поруч із міжнародними цінностями, захищаючи Європу", — заявив політик.

Еммануель Макрон зазначив, що багато країн підтримують Україну і застосовують санкції проти Російської Федерації. При цьому він наголосив, що союзники Києва прагнуть уникнути ескалації та розширення війни.

Президент Франції також пообіцяв продовжувати "бути поруч" з Україною, навіть якщо війна буде "війною на виснаження".

"Час зараз грає на руку Україні, тому що Росія показала перші ознаки розколу", — підсумував Еммануель Макрон.

Що сказав Володимир Зеленський

У вівторок, 11 липня, президент України опублікував пост у Telegram-каналі, в якому відреагував на ухвалення рішень на саміті НАТО у Вільнюсі без участі Києва. Зокрема, що стосується запрошення України до Альянсу.

"Безпрецедентно й абсурдно — коли немає часових меж і для запрошення, і для членства України; і коли ж додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України..." — написав Володимир Зеленський.

Український лідер заявив про свій намір обговорити це питання на саміті у Вільнюсі, додавши, що "невизначеність — це слабкість".

Нагадаємо, що за словами журналістів, український президент розлютився перед зустріччю з лідерами країн НАТО, чим розлютив їх. За даними ЗМІ, Володимиру Зеленському сказали "охолонути" і подивитися на новий пакет військової допомоги.

Зі свого боку глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що українці повинні висловлювати більше подяки, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. Він заявив, що Велика Британія не є службою доставки Amazon.