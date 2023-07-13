В небе авиация: в оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (видео)

По данным Петра Андрющенко, российская авиация направилась на север Донецкой области. Кроме того, борта РФ видны в небе над Урзуфом.

В четверг, 13 июля, во временно оккупированном городе Мариуполь в Донецкой области произошел взрыв. Оккупанты вывели в воздух свою авиацию. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш – Мелекине. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направление севера Донецкой области", – рассказал он, добавив, что "четверг перестает быть томным".

Взрывы в Мариуполе

В ответ на взрыв, вражеские силы противовоздушной обороны начали активные действия. Незамедлительно после этого, российские оккупанты подняли в воздух свои самолеты и вертолеты.

Вражеская авиация направилась на север Донецкой области, где возможно возникла новая угроза или проводятся военные операции.

В частности, российские борта видны в небе над Урзуфом.

Кроме того, по данным Андрющенко, из российского Приморско-Ахтарска вновь заходят самолеты в направление Угледар – Волноваха.

"В последнее время заходят высоко, раньше набирали высоту уже над Мариупольским районом", – добавил мэрский советник.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.