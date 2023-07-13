"Очень мощное оружие": Украина уже получила кассетные боеприпасы от США, — генерал ВСУ

По словам командующего группировкой "Таврия" Александра Тарнавского, их пока что не применяли на поле боя. Высшее руководство проработает тактику, как это правильно сделать, чтобы не нарушить договоренности с Вашингтоном.

Украина уже получила от Соединенных Штатов Америки первые партии кассетных боеприпасов, однако на поле боя они пока что не использовались. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью изданию CNN 13 июля.

Спустя неделю после того как президент Джо Байден объявил о новом пакете помощи для Киева, часть из нее уже успела приехать. В Вашингтоне тогда заявляли, что решение далось им трудно.

"Мы только что получили их, мы их еще не использовали, но они могут коренным образом изменить (ситуацию на фронте — ред.)", — говорится в сообщении.

Александр Тарнавский также отметил, что решение о том, когда и на каких участках будет применяться новое оружие — будет принимать высшее руководство, однако российские оккупанты уже напуганы таким преимуществом ВСУ.

К слову, использование кассетных боеприпасов запрещено в густонаселенных пунктах, даже если они временно сейчас находятся под российским контролем и Украина дала такое обязательство, но россиян это не успокаивает.

"Враг откажется от той части местности, где можно их использовать. Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", — говорится в сообщении.

В интервью CNN журналисты также вспомнили заявление советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что поставка кассетных боеприпасов — временное решение. Как только производство обычных снарядов удастся увеличить до уровня, который бы удовлетворял украинские потребности, партнеры снова к ним вернутся.

Напомним, 12 июля сообщалось, что в Минобороны объяснили, как будут применять кассетные боеприпасы. Глава ведомства Алексей Резников отметил, что ВСУ не собираются нарушать договоренности, которых удалось достигнуть с Вашингтоном.

7 июля сообщалось, что США объявили о поставках Украине кассетных бомб, но генсек ООН Антониу Гуттериш выразил протест.