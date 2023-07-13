"Риск остается": в случае теракта на ЗАЭС необходима эвакуация в радиусе 50 км, — Кузин

Угроза чрезвычайного происшествия существует пока на станции находятся россияне, считает главный санитарный врач Украины. В его команде рассматривают различные варианты развития событий на ЗАЭС.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что пока на территории Запорожской АЭС будут находиться россияне, то риски теракта будут оставаться, сообщает "Укринформ".

В последнее время многие эксперты высказались относительно угроз и рисков в результате теракта на ЗАЭС.

Игорь Кузин считает, что нужно рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации на ЗАЭС. По его мнению, худшим вариантом будет вывод энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Ведь в этом случае действительно может произойти выброс радиоактивного йода.

"Относительно ЗАЭС речь идет о 50-километровой зоне, поскольку это одна из самых мощных атомных станций. Поэтому мы рассчитываем, что уровень загрязнения на этой территории может быть таким, что скорее всего будет необходима эвакуация, если сам этот выброс и авария будут максимально возможного уровня", — отметил главный санитарный врач.

В случае аварии люди должны выполнить универсальные базовые вещи: зайти в помещение, закрыть окна, двери, снять грязную одежду, принять душ, оставаться в помещении и обязательно ждать информации от официальных источников.

Людям, проживающим в зоне потенциальной аварии обязательно нужно сформировать запас воды и пищи в герметичной упаковке.

Напомним, 12 июля Фокус писал, что украинские разведчики выяснили, что россияне установили взрывные устройства в технических помещениях ЗАЭС. Взрывчатка подрывается дистанционно и угрожает реакторам.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов несколько дней назад сообщил, что на ЗАЭС переброшены подразделения Росгвардии. Подразделения появились на станции после того, как стало известно о ее заминировании: таким образом российские власти имитировали заботу о безопасности.