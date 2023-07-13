В Донецке взрывы: дымит над заводом "Топаз", где изготавливают военную продукцию (видео)

Черный дым поднялся в районе одного из промышленных предприятий, где, в частности, занимаются производством комплексов дальней радиотехнической разведки, пишут в сети.

В оккупированном Донецке, 13 июля днем. раздались мощные взрывы. Над городом поднялись клубы дыма. О взрывах в городе пишут в местном телеграм-канале "Типичный Донецк".

На кадрах видно, как в небе появился густой черный дым, а также зафиксирована работа противовоздушной обороны россиян.

Местные отмечают, что прилет случился в районе завода "Топаз" на севере города.

На заводе "Топаз" производили сложные радиотехнические комплексы и системы, в том числе комплексы дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО.

Также очевидцы публикуют фото обломков ракеты, которые упали в микрорайоне Азотный.

В российских пабликах пишут, что ракета попала в цех, который якобы не работает.

"Куйбышевский район Донецка — прилет на территорию неработающего цеха завода. По предварительной информации, без пострадавших. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Официальные комментарии по поводу инцидента пока не предоставлялись. Других подробностей относительно взрывов на данный момент нет.

Напомним, что 12 июля ночью зафиксировали прилеты в казармы чеченских боевиков в оккупированном Мариуполе. Погибших и раненых тайком ночью вывозили в оккупированный Донецк.

Ранее сообщалось, что ВСУ разгромили штаб россиян в Нескучном. Оккупанты вырыли там глубокие окопы в полу, а в стенах вырезали отверстия для пулеметов. Их атаковала не западная техника, а штурмовики батальона "Арей".