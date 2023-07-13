"Раненых вывозили тайком": в оккупированном Мариуполе "прилетело" в казарму "кадыровцев"

Раненых повезли в Донецк, а оккупационные власти между тем объявили об удачной работе российской противовоздушной обороны.

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В последнее время чеченским подразделениям не везет на территории Украины. После того, как ВСУ дали перца им под Бахмутом, и те с кучей 200-х и 300-х вынуждены были оттуда удрать, к ним "прилетело" и в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко 13 июля.

"Наши сообщают о попадании в казарму "кадыровцев", которая расположена на территории ММК им. Ильича. По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем. Судя по инфошуму в российской медиасреде, поражение может быть сопоставимо с "Юрьевским хлопком", который россияне тоже массированно маскировали под "работу ПВО", — написал Андрющенко.

Петр Андрющенко отметил, что день, 13 июля, начался хорошо.

Напомним, что "кадыровцы", которых перебросили под Бахмут, таки доехали до передовой. Впрочем провоевали они не долго - ВСУ открыли по ним огонь. Те получили кучу 200-х и 300-х, обратились и рванули в более безопасное место.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины после объявления Кадыровым о переброске подразделения "Ахмат" в район Бахмута, с нетерпением ждали их почти 2 дня, потому что те "спешили" туда так же, как в свое время в Ростов — подавлять мятеж Пригожина. Украинские бойцы не считают "кадыровцев" какой-то страшной силой, потому что по опыту знают, что их подразделения "разбирают на запчасти" даже новобранцы ВСУ.