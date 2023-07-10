Окопались как ИГИЛ: ВСУ разгромили штаб россиян в Нескучном (фото, видео)

По сведениям журналистов, в освобожденном селе Донецкой области россияне, как и боевики ИГИЛ при сражении за иракский город Мосул в 2017 году, рыли глубокие окопы в полу, а в стенах — вырезали отверстия для пулеметов.

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Журналисты показали, как выглядит здание школы в освобожденном населенном пункте Нескучное Донецкой области, где оккупационных войска оборудовали "крепость", надеясь сдержать наступление ВСУ. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что российские войска оказались застигнуты врасплох, когда вместо западной техники их атаковали пехотинцы батальона "Арей" УДА. В штурме участвовали 72 защитника из Сил обороны Украины.

Украинские военные в освобожденном Нескучном

Основной удар во время штурма пришелся на центральный штаб оккупационных войск, который находился в местной школе.

"Они подготовили здание к любой атаке, пробив в стенах проходы между классами, чтобы передвигаться, не подвергаясь обстрелам", — говорится в публикации.

Укрепления россиян

По словам журналистов, к подобной тактике прибегали боевики ИГИЛ во время сражения за иракский город Мосул в 2017 году. В полу были вырыты глубокие окопы, а в стенах — вырезаны отверстия для пулеметов.

Сюжет из освобожденного Нескучного

Бойцы ВСУ применили по штабу оккупантов РСЗО HIMARS и противокорабельные ракеты. Бой длился без малого три часа, и по угрозой окружения оккупанты были вынуждены отступить. Больше десяти военных ВС РФ были убиты и ранены. У батальона "Арей" УДА погибло — шесть человек.

Напомним, что при попытке сдаться в плен украинскому дрону российский солдат подорвался на мине, но его удалось спасти.

Также сообщалось, что украинские военные получили мощный антидроновый комплекс AUDS, который подавляет множество БПЛА в радиусе до 10 км.