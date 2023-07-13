На оккупированных территориях Украины РФ строит сеть тюрем, где пытают украинцев, — AP

По словам журналистов, в РФ хотят создать на оккупированных территориях Украины 25 новых колоний и 6 других центров удержания под стражей к 2026-м году.

РФ строит на оккупированных территориях Украины сеть тюрем, где пытают мирных украинцев. Более того, российские войска заставляют мирных жителей копать окопы и траншеи. Об этом пишет издание Associated Press.

По словам журналистов, были случаи, когда солдаты ВС РФ заставляли мирных граждан носить российскую военную форму. Кроме того, в Запорожской области украинцам, удерживаемым в неволе, пришлось копать братские могли для убитых сокамерников. Одного из тех, кто отказался копать, сразу расстреляли.

Издание пишет, что тысячи украинских мирных жителей находятся под стражей на оккупированных территориях Украины. Некоторых также увозят непосредственно в Россию.

Журналисты заявляют, что получили документ правительства РФ за январь, в котором говорится о создании 25 новых колоний и шести других центров удержания под стражей на оккупированных территориях Украины к 2026-м году.

Кроме того, как сообщается, глава Кремля Владимир Путин подписал указ, который разрешает отправлять людей с территорий с военным положением туда, где военного положения нет. Документ упрощает депортацию украинцев, сопротивляющихся российской оккупации, вглубь России на неопределенный срок. Часто их переправляют самолетами.

В материале сказано, что украинцев на оккупированных территориях задерживают за мелкие якобы "правонарушения. К примеру, за разговор на украинском языке. Других могут обвинить в терроризме. Однако их могут удерживать в местах заключения и без предъявления обвинений

Также сообщается, что пытки являются самым обычным явлением. Особенно часто россияне пытают током, избивают, ломают кости, пытаются задушить. Некоторых гражданских лиц используют в качестве живого щита на линии фронта.

Все бывшие заключенные украинцы, которые общались с журналистами, рассказали, что были свидетелями пыток. Некоторые из них находились под стражей несколько недель, другие – более года.

"Теневой характер системы затрудняет точное определение количества задержанных гражданских лиц. Правительство Украины смогло подтвердить юридические данные чуть более 1000 человек, которым предъявлены обвинения", — сказано в материале.

Напомним, что 12 июля в Минобороне озвучили результаты контраступления ВСУ на восточном и южном направлениях. Силы обороны Украины ведут тяжелые бои, и враг не продвигается. Тем не менее наша армия успешно подрывает оборонительные способности россиян, благодаря чему снижается количество вражеских обстрелов.