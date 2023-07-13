В РФ арестовали Денисенка, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого

Российские следователи уверены, что поймали киллера, который застрелил военкома. Мужчина сейчас покорно подписывает все бумаги и кивает в ответ на все предложения правоохранителей.

В РФ состоялось судебное заседание, на котором рассматривали дело Сергея Денисенко, возможного убийцы военкома Станислава Ржицкого. О событии сообщило росСМИ "ТАСС".

Суд решил арестовать Денисенко. Срок ареста — до 10 сентября 2023 года, говорится в сообщении.

Кроме того, агентство публикует заявление подозреваемого. Мужчина пытался заверить судей, что действовал самостоятельно и не имеет никакого отношения к украинским спецслужбам. В суде он сидел склонив голову и говорил, что работает со следствием.

Денисенко — во время судебного разбирательства

Ранее СК РФ утверждал, что "киллер" после убийства якобы планировал сбежать в Турцию, а оттуда — в Швейцарию. Также опубликовал видео, на котором показан опрос Денисенко. Мужчина подтвердил свою вину — якобы он действительно убил военкома. После этого кивнул в ответ на вопрос, "раскаивается ли он". В итоге ему дают какие-то бумаги и он их покорно подписывает.

Денисенко справится со следователем СК РФ

Ранее российские правоохранители сообщали, что задержали 59-летнего мужчину в арендованном помещении в Туапсе. Кроме имени и возраста никаких официальных данных о нем нет — неизвестна его профессия, чем он зарабатывал на жизнь, имел ли загранпаспорт. Поэтому пока не ясно, были ли у него средства и возможности для срочного перелета в Турцию (стоимостью билета около 350 долл.), а затем в Швейцарию (еще 270 долл.).

Напоминаем, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина, который в прошлом был командиром подводной лодки, совершал пробежку, когда получил четыре пули.

Российские следователи задержали подозреваемого уже через сутки: опубликовали видео, на котором врываются в дом и обнаруживают возможного киллера на полу возле стиральной машины.

Между тем отец погибшего военкома уверяет, что его сын не участвовал в войне. Один из аргументов — он написал рапорт на увольнение еще в 2021 году и процедура длилась слишком долго.