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Военный Фокус Российско-украинская война

В РФ арестовали Денисенка, подозреваемого в убийстве экс-командира подводной лодки Ржицкого

Станислав Ржицкий, военком Ржицкий, капитан Ржицкий
Станислав Ржицкий, военком, которого застрелили во время пробежки

Российские следователи уверены, что поймали киллера, который застрелил военкома. Мужчина сейчас покорно подписывает все бумаги и кивает в ответ на все предложения правоохранителей.

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В РФ состоялось судебное заседание, на котором рассматривали дело Сергея Денисенко, возможного убийцы военкома Станислава Ржицкого. О событии сообщило росСМИ "ТАСС".

Суд решил арестовать Денисенко. Срок ареста — до 10 сентября 2023 года, говорится в сообщении.

Кроме того, агентство публикует заявление подозреваемого. Мужчина пытался заверить судей, что действовал самостоятельно и не имеет никакого отношения к украинским спецслужбам. В суде он сидел склонив голову и говорил, что работает со следствием.

Денисенко, убийца Ржицкого. Fullscreen
Денисенко — во время судебного разбирательства

Ранее СК РФ утверждал, что "киллер" после убийства якобы планировал сбежать в Турцию, а оттуда — в Швейцарию. Также опубликовал видео, на котором показан опрос Денисенко. Мужчина подтвердил свою вину — якобы он действительно убил военкома. После этого кивнул в ответ на вопрос, "раскаивается ли он". В итоге ему дают какие-то бумаги и он их покорно подписывает.

Денисенко, убийца Ржицкого. Fullscreen
Денисенко справится со следователем СК РФ

Ранее российские правоохранители сообщали, что задержали 59-летнего мужчину в арендованном помещении в Туапсе. Кроме имени и возраста никаких официальных данных о нем нет — неизвестна его профессия, чем он зарабатывал на жизнь, имел ли загранпаспорт. Поэтому пока не ясно, были ли у него средства и возможности для срочного перелета в Турцию (стоимостью билета около 350 долл.), а затем в Швейцарию (еще 270 долл.).

Напоминаем, 10 июля в РФ в Краснодаре застрелили военкома Станислава Ржицкого. Мужчина, который в прошлом был командиром подводной лодки, совершал пробежку, когда получил четыре пули.

Российские следователи задержали подозреваемого уже через сутки: опубликовали видео, на котором врываются в дом и обнаруживают возможного киллера на полу возле стиральной машины.

Между тем отец погибшего военкома уверяет, что его сын не участвовал в войне. Один из аргументов — он написал рапорт на увольнение еще в 2021 году и процедура длилась слишком долго.