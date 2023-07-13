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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У РФ арештували Денисенка, підозрюваного у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького

Станіслав Ржицький, військком Ржицький, капітан Ржицький
Станіслав Ржицький, військком, якого застрелили під час пробіжки

Російські слідчі впевнені, що спіймали кілера, який застрелив військкома. Чоловік зараз покірно підписує всі папери та киває у відповідь на всі пропозиції правоохоронців.

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У РФ відбулось судове засідання, на якому розглядали справу Сергія Денисенка, можливого вбивцю військкома Станіслава Ржицького. Про подію повідомило росЗМІ "ТАСС".

Суд вирішив арештувати Денисенка. Термін арешту — до 10 вересня 2023 року, ідеться у повідомленні.

Крім того, агентство публікує заяву підозрюваного. Чоловік намагався запевнити суддів, що діяв самостійно і не має ніякого відношення до українських спецслужб. У суді він сидів схиливши голову і говорив, що працює зі слідством.

Денисенко, вбивця Ржицького Fullscreen
Денисенко - під час судового розгляду

Раніше СК РФ стверджував, що "кілер" після убивства нібито планував втекти до Туреччини, а звідти — до Швейцарії. Також опублікував відео, на якому показано опитування Денисенка. Чоловік підтвердив свою провину — нібито він дійсно вбив військкома. Після цього кивнув у відповідь на питання, чи він "розкаюється". Врешті йому дають якісь папери й він їх покірно підписує.

Денисенко, вбивця Ржицького Fullscreen
Денисенко сплікується зі слідчим СК РФ

Раніше російські правоохоронці повідомляли, що затримали 59-річного чоловіка в орендованому помешканні в Туапсе. Крім імені та віку жодних офіційних даних про нього немає — невідома його професія, чим він заробляв на життя, чи мав закордонний паспорт. Тому наразі не ясно, чи були у нього кошти та можливості для термінового перельоту до Туреччини (вартістю квитка близько 350 дол.), а потім до Швейцарії (ще 270 дол.).

Нагадуємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік, який у минулому був командиром підводного човна, здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Російські слідчі затримали підозрюваного вже через добу: опублікували відео, на якому вриваються у будинок та виявляють можливого кілера на підлозі біля пральної машини.

Тим часом батько загиблого військкома запевняє, що його син не брав участі у війні. Один з аргументів — він написав рапорт на звільнення ще у 2021 році й процедура тривала надто довго.