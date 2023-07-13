У РФ арештували Денисенка, підозрюваного у вбивстві екскомандира підводного човна Ржицького

Російські слідчі впевнені, що спіймали кілера, який застрелив військкома. Чоловік зараз покірно підписує всі папери та киває у відповідь на всі пропозиції правоохоронців.

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У РФ відбулось судове засідання, на якому розглядали справу Сергія Денисенка, можливого вбивцю військкома Станіслава Ржицького. Про подію повідомило росЗМІ "ТАСС".

Суд вирішив арештувати Денисенка. Термін арешту — до 10 вересня 2023 року, ідеться у повідомленні.

Крім того, агентство публікує заяву підозрюваного. Чоловік намагався запевнити суддів, що діяв самостійно і не має ніякого відношення до українських спецслужб. У суді він сидів схиливши голову і говорив, що працює зі слідством.

Денисенко - під час судового розгляду

Раніше СК РФ стверджував, що "кілер" після убивства нібито планував втекти до Туреччини, а звідти — до Швейцарії. Також опублікував відео, на якому показано опитування Денисенка. Чоловік підтвердив свою провину — нібито він дійсно вбив військкома. Після цього кивнув у відповідь на питання, чи він "розкаюється". Врешті йому дають якісь папери й він їх покірно підписує.

Денисенко сплікується зі слідчим СК РФ

Раніше російські правоохоронці повідомляли, що затримали 59-річного чоловіка в орендованому помешканні в Туапсе. Крім імені та віку жодних офіційних даних про нього немає — невідома його професія, чим він заробляв на життя, чи мав закордонний паспорт. Тому наразі не ясно, чи були у нього кошти та можливості для термінового перельоту до Туреччини (вартістю квитка близько 350 дол.), а потім до Швейцарії (ще 270 дол.).

Нагадуємо, 10 липня у РФ в Краснодарі застрелили військкома Станіслава Ржицького. Чоловік, який у минулому був командиром підводного човна, здійснював пробіжку, коли дістав чотири кулі.

Російські слідчі затримали підозрюваного вже через добу: опублікували відео, на якому вриваються у будинок та виявляють можливого кілера на підлозі біля пральної машини.

Тим часом батько загиблого військкома запевняє, що його син не брав участі у війні. Один з аргументів — він написав рапорт на звільнення ще у 2021 році й процедура тривала надто довго.