Сделка на 4 млрд евро: Rheinmetall заключил контракт с Бундесвером на выпуск снарядов для танков

Rheinmetall выпустит сотни тысяч снарядов общей стоимостью 4 млрд евро. При этом утверждается, что на часть суммы снаряды уже отгрузили.

В немецкой компании Rheinmetall сообщили о заключении контракта на 4 млрд евро с Бундесвером. Предмет сделки — производство танковых боеприпасов калибра 120 мм. О деталях контракта написала пресс-служба на сайте компании.

Отмечается, что контракт подобного масштаба делает Rheinmetall главным поставщиком снарядов 120 мм для Вооруженных силы Германии. Один из пунктов рамочного соглашения — поставка снарядов Украине. Срок действия — до конца 2030 года.

В сообщении пресс-службы не названо точное количество снарядов, которое выпустят на 4 млрд евро. Но указывается, что речь идет о "сотнях тысяч" штук.

Также упоминается, что на эти средства выпустят как тренировочные, так и боевые снаряды, предназначенные для использования в танках Leopard 2. Боевые — трех разных типов: подрыв с задержкой, без задержки и в воздухе.

Компания в рамках контракта уже отгрузила патронов на сумму 309 млн евро. При этом не указывается, пойдут ли патроны на склады Бундесвера или на войну в Украине.

Отметим, о новом контракте Rheinmetall стало известно через несколько часов после того, как Евросовет сообщил о согласовании выделения 500 млн евро на выпуск снарядов для Украины. Среди прочего, средства направят на поддержку оружейников, чтобы они нарастили выпуск военного снаряжения.

Напоминаем, 12 июля Норвегия сообщила о выделении нового пакета помощи Украине на сумму 238 млн долл. В пакет вошли разведывательные дроны миниатюрного размера: весят 32 грамма и способны летать на расстояние до 2 км.

Тем временем в США идут "тихие дебаты" о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS. Американские чиновники постепенно сходятся к мнению, что все же могут себе позволить поделиться дефицитным боеприпасом.