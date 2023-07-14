В 100 метрах от управления ФСБ: в РФ заявили об атаке БПЛА по Курской области (фото, видео)

Российские журналисты утверждают, что взрыв прозвучал в городе Курчатов, который находится в четырех километрах от Курской АЭС.

В ночь на 14 июля в Курской области Российской Федерации прозвучал взрыв. Об этом пишет российское издание Mash.

Сообщается, что звук взрыва слышали жители города Курчатов, что в четырех километрах от Курской АЭС. В сети также появилось соответствующее видео.

Журналисты утверждают, что причиной взрыва была атака беспилотного летательного аппарата. По их словам, в одном из жилых домов выбило окна.

Позже СМИ также показали фото обломков БПЛА, которые, как сообщается, "разбирают зеваки".

"На первом этаже частично выбили стекла. Дрон рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ", — говорится в публикации.

По информации журналистов, Курчатов подвергся атаке самодельного БПЛА на реактивной тяге. Причиной его падения, по их словам, стало столкновение с елью.

По данным Telegram-канала Shot, в Курчатове сработала система противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 12 июля на территории Российской Федерации, в городе Екатеринбург, произошел масштабный пожар. По данным российских журналистов, огонь охватил склады около СНТ "Энергетик-3".

Ранее, 12 июля, в РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии. Повреждения получила крыша одного из цехов.

Кроме того, 11 июля беспилотник заметили жители Подмосковья. Квадрокоптер размером 20 на 20 сантиметров с прямоугольным предметом залетел в город Подольск Московской области.