Байден разрешил отправить в Европу до 3000 резервистов для сдерживания РФ, – СМИ

По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину количество военнослужащих США в Европе выросло. Сейчас там находится более 100 000 американских военных.

В четверг, 13 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден уполномочил Пентагон отправить до 3000 резервных сил в Европу, поскольку война в Украине продолжается. Об этом пишет CNN.

Согласно новому указу, резервисты будут частью операции "Атлантическая решимость", призванной укреплять НАТО и его восточный фланг.

Сообщается, что "Атлантическая решимость" рассматривается, как операция на случай непредвиденных обстоятельств. Она предусматривает предоставление резервистам таких же преимуществ, как и действующим военнослужащим.

"Это новое обозначение приносит пользу военнослужащим и семьям за счет увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва", — объяснил директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Представитель Минобороны сказал, что, вероятно, потребуется около шести месяцев, чтобы отправить этих резервистов в Европу из-за необходимости предварительного уведомления. Ожидается, что они будут работать в сфере логистики, обеспечения или здравоохранения.

Как отмечают журналисты, в Европе находится более 100 000 военнослужащих США. Их количество увеличилось после прошлогоднего вторжения Вооруженных сил РФ в Украину. При этом американская армия не принимает участие в войне, так как Украина не является членом НАТО.

В издании The Washington Post отмечают, что решение Байдена является частью усилий по сдерживанию России. По словам официальных лиц, этот шаг не увеличит общую численность американских войск в Европе, однако потенциально изменит их состав.

Напомним, что 13 июля президент США Джо Байден заявил, что принял решение о принятии Финляндии в НАТО всего за три секунды. Американский лидер назвал это "самой быстрой ратификацией в современной истории".

Джо Байден также высказался об опасениях касательно применения Россией ядерного оружия. Он приуменьшил угрозу того, в Кремле решатся нанести ядерный удар на фоне того, что президент РФ Владимир Путин сейчас пытается восстановить контроль после мятежа.