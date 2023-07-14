Гневный твит Зеленского о НАТО мог иметь неприятные последствия для Украины, – WP

По словам дипломатов, США готовились "смягчить" формулировки документа, представленного на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы сделать его менее благоприятным для скорого вступления Украины в Альянс.

Критические замечания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Североатлантического Альянса едва не имели неприятных последствий. Об этом пишет The Washington Post 13 июля, ссылаясь на слова официальных лиц.

Как отмечает один из чиновников, упрек украинского лидера привел американскую делегацию в "ярость". Сообщается, что высокопоставленные лица провели неофициальные переговоры о том, как должен реагировать Альянс.

Политики, участвовавшие в обсуждении, рассказали, что американская сторона готовилась "смягчить" формулировки декларации, представленной на саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы сделать ее менее благоприятной для скорого вступления Украины в НАТО.

"Некоторые хотели убрать упоминание о "приглашении" или найти другое место для этого слова", — сказал дипломат НАТО.

В конечном итоге американские и европейские чиновники решили не менять текст документа. По данным СМИ, за сохранение формулировок выступал президент Франции Эммануэль Макрон, а также страны Балтии и Центральной Европы.

"Мы приземлились. Результат был наилучший из возможных", — отметил один из дипломатов.

В публикации говорится, что официальные лица выразили недовольство твитом Зеленского, однако было понимание того, что лидер воюющей страны должен продемонстрировать, что он сделает все, чтобы получить максимум для своего народа.

Критика Зеленского в сторону НАТО: что сказал президент

Во вторник, 11 июля, президент Украины опубликовал пост в социальных сетях, в котором раскритиковал отсутствие временных рамок и для приглашения, и для членства Украины в НАТО, назвав позицию Альянса "беспрецедентной" и "абсурдной".

Украинский лидер заявил о своем намерении обсудить этот вопрос на саммите в Вильнюсе, заявив, что "неопределенность – это слабость".

По данным журналистов, пост Владимира Зеленского разозлил некоторых лидеров стран НАТО. Сообщалось, что президенту Украины посоветовали "остыть" и посмотреть на новый пакет военной помощи.

Заявление Владимира Зеленского также прокомментировал Эммануэль Макрон. По мнению президента Франции, требования украинского лидера "справедливы", так как он защищает суверенитет своей страны в условиях войны.