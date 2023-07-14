Взрыв в Курчатове произошел в критической близости от Курской АЭС, — росСМИ (видео)
По данным росСМИ, расстояние от населенного пункта, который атаковали беспилотники, до Курской АЭС около 4 километров. Город построен на берегу пруда-охладителя атомной станции.
В ночь на 14 июля Курчатов Курской области атаковали беспилотники. В российских источниках заявляют, что взрывы произошли в критической близости от Курской АЭС. Об этом сообщает пропагандистское медиа SHOT.
Отметим, что Курчатов находится около Курской АЭС. Населенный пункт построен на берегу пруда-охладителя атомной станции.
"Взрыв над городом Курчатов Курской области раздался на всю округу. Предварительно, сработала система ПВО. Расстояние от населенного пункта до Курской АЭС около 4 километров. Информации о пострадавших нет", — отмечает канал SHOT.
Примечательно, что ранее этот же источник сообщал, что вероятной целью дронов был военный аэродром Балтимор.
Что известно про атаку беспилотников на Курчатов
В ночь на 14 июля в Курской области Российской Федерации прозвучал взрыв.
Сообщается, что звук взрыва слышали жители города Курчатов, что в четырех километрах от Курской АЭС. В сети также появилось соответствующее видео.
"Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были", — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, добавив, что осколками "посечены фасад и остекление" многоэтажного жилого дома.
В росСМИ традиционно обвинили ВСУ в атаке на Курскую область, отметив, что ранее Украина не имела подобного вооружение.
"На фото — тайваньская турбина Kingtech K-210G, которая стояла на БПЛА. Из-за ее звука, местные могли принять беспилотник за ракету. До этого такие дроны у ВСУ не встречались", — заявили в Telegram-канале Mash.
В сети показали фото обломков БПЛА, которые, как сообщается, "разбирают зеваки".
Напомним, в ночь на 12 июля на территории Российской Федерации, в городе Екатеринбург, произошел масштабный пожар. По данным российских журналистов, огонь охватил склады около СНТ "Энергетик-3".
Ранее, 12 июля, в РФ из-за атаки беспилотника прогремел взрыв на заводе "Консервсушпром" в Брянской области, где изготавливают сухпайки для российской армии. Повреждения получила крыша одного из цехов.
Кроме того, 11 июля беспилотник заметили жители Подмосковья. Квадрокоптер размером 20 на 20 сантиметров с прямоугольным предметом залетел в город Подольск Московской области.