"Война закончится, когда этого захотят США, поскольку Украина утратила суверенитет", — Орбан

Венгерский премьер заявил, что у Украины нет денег и военного производства, а все средства и вооружение ей предоставляет Запад.

Российско-украинская война закончится в тот момент, когда этого захотят в Вашингтоне, потому что Украина уже утратила свой суверенитет. Такое заявление сделал 14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

"Если американцы захотят, мир наступит завтра утром. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир. Почему американцы этого не хотят, мы не получили ответа и на саммите НАТО", — сказал венгерский лидер.

По его словам, Украина якобы потеряла суверенитет, у нее нет денег, своей военной промышленности и нет мощностей для военного производства. А все вооружение и средства она получает от США и западных партнеров.

Ранее венгерский политик тоже не скупился на одиозные высказывания в адрес Украины. Напомним, в интервью немецкому изданию Bild 27 июня Виктор Орбан высказал сомнения относительно возможности Украине победить в войне. Он заявил, что украинские воины "закончатся" раньше российских, что и определит исход войны. Также венгерский политик убежден в том, что сотрудничество между Украиной и Западом — это провал.

12 июля во время проведения саммита НАТО в Вильнюсе Орбан призвал прекратить отправлять оружие в Украину, а вместо этого как можно скорее сесть за стол переговоров. Он аргументировал свою позицию тем, что на Закарпатье живут десятки тысяч этнических венгров, которым якобы "находятся в непосредственной опасности".