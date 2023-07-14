РФ впервые не выведет ядерные подлодки на парад ВМФ: в разведке Британии назвали причину

По информации аналитиков, начиная с 2017 года, был установлен новый формат Дня ВМФ. В этом году впервые атомные подводные лодки Северного флота России не будут включены в мероприятие.

Атомные подводные лодки Северного флота России не будут включены в основное мероприятие флотского парада, посвященного Дню ВМФ, запланированному на 30 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в отчете британской разведки от 11 июля.

Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, впервые в истории этого мероприятия атомные подводные лодки Северного флота России не будут привлекаться к участию. Вероятно, это решение принято прежде всего с целью обеспечения возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения.

Существует возможность, что решение об исключении атомных подводных лодок Северного флота из главного смотра флота, посвященного Дню ВМФ, также могло быть обусловлено соображениями внутренней безопасности после попытки мятежа ЧВК "Вагнер".

Отчет британской разведки 14 июля

13 июля в сети появились ролики, на которых видно, что длинная колона "вагнеровцев" в сопровождении полиции и без военной техники снова движется в сторону Москвы. Примечательно, что транспорт, на котором и передвигались наемники, был на белорусских номерах. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что это косвенно значит, что вскоре бойцы ЧВК "Вагнер" прибудут в лагеря, которые для них подготовили в Беларуси.

Напомним, 14 июля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что ЧВК "Вагнер" не существует. Он отметил, что в российском законодательстве нет закона о частных военных организациях.