Вместе с полицией: боевики ЧВК "Вагнер" снова движутся на Москву, — военкор РФ (видео)

В российских источниках сообщают, что длинная колонна "вагнеровцев" без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону столицы России.

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В четверг, 13 июля, наемники частной военной компании "Вагнер", вероятно, осуществляют передислокацию бойцов из полевых лагерей в Москву. Об этом сообщил российский военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

"ЧВК "Вагнер", похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции", — говорится в публикации.

В колонне заметили автобусы с белорусскими номерами, это может косвенно свидетельствовать о пункте назначения ЧВК "Вагнер", отметил военкор, ссылаясь на сообщения подписчиков.

Напомним, что 12 июля в Министерстве обороны РФ сообщили, что подразделения ЧВК "Вагнер" передали все оружие и боеприпасы, которые получили на время ведения боевых действий в Украине. В перечне — тысячи пушек и бронемашин, некоторые из них ни разу не приняли участие в бою.

Напоминаем, часть "вагнеровцев" появилась в Беларуси — это подтвердили мониторинговые партизанские каналы. При этом утверждалось, что их немного и они учат стрелять только мобилизованных солдат в специальных лагерях.

Позже белорусские чиновники заявили, что у них есть собственный вариант применения "вагнеровцев". В частности планируют, что они будут тренировать спецподразделения Беларуси.