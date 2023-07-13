Разом із поліцією: бойовики ПВК "Вагнер" знову рухаються на Москву, — військкор РФ (відео)

У російських джерелах повідомляють, що довга колона "вагнерівців" без важкої техніки рухається трасою М4 у бік столиці Росії.

Related video

У четвер, 13 липня, найманці приватної військової компанії "Вагнер", імовірно, здійснюють передислокацію бійців із польових таборів до Москви. Про це повідомив російський військовий кореспондент Олександр Коц у своєму Telegram-каналі.

"ПВК "Вагнер", схоже, почала передислокацію з польових таборів. Довга колона без важкої техніки рухається трасою М4 у бік Москви в супроводі поліції", — йдеться в публікації.

У колоні помітили автобуси з білоруськими номерами, це може побічно свідчити про пункт призначення ПВК "Вагнер", зазначив військкор, посилаючись на повідомлення підписників.

Нагадаємо, що 12 липня в Міністерстві оборони РФ повідомили, що підрозділи ПВК "Вагнер" передали всю зброю і боєприпаси, які отримали на час ведення бойових дій в Україні. У переліку — тисячі гармат і бронемашин, деякі з них жодного разу не взяли участь у бою.

Нагадуємо, частина "вагнерівців" з'явилася в Білорусі — це підтвердили моніторингові партизанські канали. При цьому стверджувалося, що їх небагато і вони вчать стріляти тільки мобілізованих солдатів у спеціальних таборах.

Пізніше білоруські чиновники заявили, що у них є власний варіант застосування "вагнерівців". Зокрема планують, що вони тренуватимуть спецпідрозділи Білорусі.