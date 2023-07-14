Новые успехи ВСУ на Запорожье: под давлением Сил обороны РФ вводит в бой резервы, — Шершень

По словам представителя Сил обороны, армия РФ привлекает резервы, чтобы удержать наступление ВСУ. При этом под угрозой оказался глубокий тыл оккупационных войск.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВС РФ начали вводить резервы. Между тем украинские бойцы продолжают наступательные действия и закрепляются на достигнутых рубежах. О событиях на южном отрезке фронта офицер рассказал в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

Шершень объяснил, что информация о привлечении российских резервов — это хорошая новость: "Успех — это не только сотни метров, или километр, или полтора километра... Это еще и то, что враг сосредотачивает колоссальные усилия и мы можем наносить ему ущерб и уничтожать потенциал для успешного продвижения".

На Мелитопольском и Бердянском направлениях противник массированно минирует подступы к населенным пунктам, признал спикер. Но это не мешает наступательным действиям ВСУ — бойцы идут вперед, захватывают новые рубежи, проводят зачистку вражеских позиций, бьют артиллерией.

При этом даже россияне уже не считают, что Мариуполь и Бердянск — это глубокий тыл. Шершень отметил, что далеко вглубь оккупированных территорий ВСУ достает логистику, материально-технические базы, штабы и командные пункты ВС РФ.

Отметим, накануне вечером Анна Маляр, заместитель Министра обороны Украины, сообщила о продвижении Сил обороны на Запорожском отрезке фронта. При этом она назвала населенные пункты, возле которых ранее смогли закрепиться украинские бойцы: Новоданиловка, Балка Широкая, Малая Токмачка и Новопокровка.

Если разместить указанные населенные пункты на онлайн-карте боевых действий DeepState, то можно увидеть, что произошло продвижение ВСУ на расстояние около 4 км. До Бердянска осталось пройти около 96 км.

Запорожский отрезок фронта по состоянию на 14 июня 2023 года

Напоминаем, Институт изучения войны отметил определенные успехи ВСУ на Бахмутском отрезке фронта. В частности украинские войска смогли продвинуться южнее и севернее Бахмута.

Между тем 12 июля ISW отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу врет о ходе войны. Он вынужден скрывать успехи контрнаступательных действий, отчитываясь президенту РФ Владимиру Путину: хочет показать "провал" на фоне саммита НАТО.