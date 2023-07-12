"Игнорирует указания Кремля": в ISW рассказали, для чего Шойгу врет о контрнаступлении ВСУ

По словам аналитиков, после неудачного военного мятежа Пригожина, российское руководство приказало оборонному ведомству не преувеличивать успехи оккупантов и не недооценивать украинские наступательные действия.

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Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу продолжает представлять украинское контрнаступление как неудачную операцию. Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в отчете от 11 июля рассказали, для чего он это делает.

По словам экспертов, в Кремле поставили задачу не преуменьшать результаты украинских наступательных действий и не преувеличивать якобы российские успехи, чтобы позиционировать главу оборонного ведомства как профессионального руководителя войной в Украине. Связано это с неудачным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

При этом Сергей Шойгу не выполняет приказ и продолжает всячески дискредитировать украинское контрнаступление.

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную операцию на фоне саммита НАТО. Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1 244 танка и боевые машины пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявляли о том, что российским силам ПВО якобы удалось перехватить за несколько недель 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow, что является сильно преувеличенными заявлениями, считают аналитики.

Даже российские "военкоры" регулярно отмечают, что оборонное ведомство предоставляет заведомо лживую информацию, когда пытается свести на нет украинские успехи.

"Возможно, Шойгу все чаще игнорирует устоявшиеся указания Кремля по освещению контрнаступления, пытаясь изобразить Минобороны РФ как эффективного руководителя войной в Украине после мятежа "Вагнера", – подытожили в ISW.

Напомним, 11 июля сообщалось, что ВСУ проводят наступательные действия и эффективно действуют в обороне на Таврическом направлении. За прошлые сутки противник значительно потерял живой силы, а 19 оккупантов были вынуждены сдаться в плен.