Таврическое направление: ВСУ проводят наступательные действия и эффективно действуют в обороне (видео)

За минувшие сутки враг понес существенные потери в живой силе, в частности, сдались в плен 19 оккупантов, рассказали в пресс-центре Сил обороны таврического направления.

Related video

По состоянию на 11 июля Силы обороны зафиксировали увеличение количества российских оккупантов, которые сдались в плен за сутки на таврийском направлении. Об этом сообщил Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

За прошедшие сутки характер боевых действий на Таврическом направлении не изменился. Силы обороны проводили как наступательные действия, так и эффективно действовали в обороне.

По словам представителя Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерия Шершня, противник сосредоточивает свои усилия на недопущении продвижения наших войск на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Враг привлек отряды из состава "Ахмат-Восток".

На Бердянском направлении украинские военные закрепляются на занятых рубежах и проводят разминирование местности.

Продолжаются вражеские артиллерийские штурмы на Марьинском направлении, однако ВСУ дают мощный отпор. За минувшие сутки здесь произошло 18 боевых столкновений.

"Потери врага убитыми, ранеными и пленными очень существенные... За минувшие сутки мы зафиксировали, что в плен сдались 19 человек (за предыдущие сутки было 10 пленных). Это впервые фиксируется такое большое количество пленных именно в летний период и именно во время проведения наступательных действий группировки "Таврия", — заявил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень.

Это указывает на низкое морально-психологическое состояние личного состава врага и его демотивацию.

Напомним, 11 июля Фокус писал, что ВС РФ на фронтах усиливают возможности артиллерии самоходками 2С23 "Нона-СВК". Российская армия усиливает артиллерийскую мощь за счет стратегического размещения в зоне боевых действий в Украине 120-мм самоходных минометных установок 2С23 "Нона-СВК" с колесной формулой 8х8.

В Донецкой области задержали российских дезертиров, которые хотели отдохнуть от фронта у моря. Об этом 11 июля сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.