В Донецкой области солдаты РФ сбежали с фронта, чтобы понежиться на пляже, — Андрющенко

Дезертиров жестко задержали у колеса досмотра их же коллеги в курортном селе Белосарайская Коса.

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В Донецкой области задержали российских дезертиров, которые хотели отдохнуть от фронта у моря. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам Петра Андрющенко, инцидент произошел 10 июля в Донецкой области в оккупированном курортном селе Белосарайская Коса. Российские оккупанты задержали своих "коллег", которые замаскировались под обычных отдыхающих. Было схвачено около 10 дезертиров, которые решили, что не будут тратить все лето на войну и успеют понежиться на пляже.

Задержание произошло на площади возле колеса обозрения.

"Какие-то очередные дезертиры решили отдохнуть немного от фронта на море — не получилось. Говорят — было шокирующе красиво", — рассказал он

Напомним, что 28 июня Петр Андрющенко сообщил, что мариупольские коллаборационисты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя, оказались в неудобном положении, а российские оккупанты в Мариуполе готовятся к бегству на фоне успехов контрнаступления ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перевозят боевые комплекты (БК) в жилые застройки Мариуполя и обустраивают склады в окружении гражданского населения. По данным партизан, один из вражеских складов размещен в районе бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Туда ВС РФ уже 2 дня подряд завозят грузовиками БК.