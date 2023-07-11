На Донеччині солдати РФ втекли з фронту, щоб поніжитися на пляжі, – Андрющенко

Дезертирів жорстко затримали біля колеса огляду їхні ж колеги у курортному селі Білосарайська Коса.

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На Донеччині затримали російських дезертирів, які хотіли відпочити від фронту біля моря. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Петра Андрющенка, інцидент стався 10 липня на Донеччині у окупованому курортному селі Білосарайська Коса. Російські окупанти затримали своїх "колег", які замаскувалися під звичайних відпочивальників. Було схоплено близько 10 дезертирів, які вирішили, що не будуть марнувати усе літо на війну і встигнуть поніжитися на пляжі.

Затримання відбулося на площі біля оглядового колеса.

"Якісь чергові дезертири вирішили відпочити трохи від фронту на морі – не вийшло. Кажуть – було шокуюче красиво", – розповів він

Нагадаємо, що 28 червня Петро Андрющенко повідомив, що маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя, опинилися у незручному становищі, а російські окупанти в Маріуполі готуються до втечі на тлі успіхів контрнаступу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перевозять бойові комплекти (БК) у житлові забудови Маріуполя і облаштовують склади в оточенні цивільного населення. За даними партизанів, один з ворожих складів розміщений в районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди ЗС РФ вже 2 дні поспіль завозять вантажівками БК.