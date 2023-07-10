"Нова тактика": ЗС РФ перевозять снаряди у цивільні квартали Маріуполя, — мерія (фото)

Російські окупанти облаштовують склади серед будинків, де проживають мирні мешканці міста. Зі слів радника мера Петра Андрющенка, ворог розраховує вберегти озброєння, прикриваючись людьми.

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ЗС РФ перевозять бойові комплекти (БК) у житлові забудови Маріуполя. Російські бійці облаштовують склади в оточенні цивільних людей. Про це 10 липня проінформував у соцмережах радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Група "Ї" Маріупольського Спротиву повідомляє щонайменш про два подібних склади", — зазначив він.

За даними партизанів, один з ворожих складів розміщений в районі бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Туди окупанти вже два дні поспіль завозять вантажівками БК. Сили спротиву нарахували вже щонайменше 12 машин.

Інший склад з БК, як передав радник міського голови, розмістили в районі однієї зі шкіл Приморського району.

"Така тактика нова та раніше окупантами не застосовувалась", — заявив Андрющенко.

Посадовець пояснив, що снаряди ЗС РФ перевозять з промислової зони Маріуполя. Він припустив, що на тлі ударів по складах ворог вдався до прикриття своїх снарядів мирними мешканцями.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Нагадаємо, воїни Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро вкрали у ворожих армійців БМП-2 та застосовують проти окупантів. Машина була відремонтована та випробувана на полігоні.

10 липня з росЗМІ стало відомо про домовленість влади Ростовської області з компанією "Робоавіа" про будівництво заводу. На ньому планують випускати щорічно 1100 безпілотників.