"Отримають боєкомплект з відсотками": тероборона поцупила БМП з позицій росіян (відео)

Загарбники кинули бойову машину, оскільки поспішали відступити, а тепер бійці використовують БМП проти них.

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Два тижні тому російську БМП-2 бійці Окремої бригади територіальної оборони міста Дніпро витягли тягачем з-під носа у росіян, а тепер техніка використовується проти окупантів. Відео опублікувала пресслужба в Facebook.

Бійці розповіли, що у червні зуміли транспортувати техніку фактично з позицій російських військ. Загарбники кинули бойову машину, оскільки поспішали відступити.

Команда українських майстрів провела ремонт і вивезла машину на випробування на полігон. Згодом техніка отримала можливість виконувати завдання на передовій.

"Наші бійці хочуть повернути "оркам" не лише весь боєкомплект, але й відсотки", – йдеться у дописі.

Знищення техніки росіян у липні

Російський танк Т-80, який нібито здатен впоратися з надскладними завданнями, був знищений українськими військами. Бійці 45 окремої артилерійської бригади разом із 63 окремою механізованою бригадою ліквідували важку бронетехніку. Танк стояв на дорозі, але згодом важку бронетехніку обстрілює українська артилерія. Внаслідок влучного пострілу бойова машина спалахнула.

Також 7 липня під Бахмутом бійці 3 ОШБр перетворили російський танк Т-80 на металобрухт. Воїни 3-ї штурмової бригади ЗСУ двома пострілами з ПТРК NLAW і Javelin знищили танк російських окупантів.

Артилеристи 24-ої ОМБр знищили окупантів і склад боєприпасів на Донеччині. Бійці отримали координати об'єкта та оперативно здійснили влучний постріл. Знищення позицій російських військ було підтверджено аеророзвідкою.

Нагадаємо, наприкінці червня воїни тероборони вирішили транспортувати російську техніку з написом "V" на броні для подальшого використання у боях із загарбниками. Бійці 231 окремого батальйону територіальної оборони вивезли з поля бою трофейну БМП окупантів.