"Получат боекомплект с процентами": тероборона угнала БМП с позиций россиян (видео)

Захватчики бросили боевую машину, поскольку спешили отступить, а теперь бойцы используют БМП против них.

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Две недели назад российскую БМП-2 бойцы Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр вытащили тягачом из-под носа у россиян, а теперь техника используется против оккупантов. Видео опубликовала пресс-служба в Facebook.

Бойцы рассказали, что в июне сумели транспортировать технику фактически с позиций российских войск. Захватчики бросили боевую машину, поскольку спешили отступить.

Команда украинских мастеров провела ремонт и вывезла машину на испытания на полигон. Впоследствии техника получила возможность выполнять задачи на передовой.

"Наши бойцы хотят вернуть "оркам" не только весь боекомплект, но и проценты", — говорится в заметке.

Уничтожение техники россиян в июле

Российский танк Т-80, который якобы способен справиться со сверхсложными задачами, был уничтожен украинскими войсками. Бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады вместе с 63 отдельной механизированной бригадой ликвидировали тяжелую бронетехнику. Танк стоял на дороге, но впоследствии тяжелую бронетехнику обстреливает украинская артиллерия. В результате меткого выстрела боевая машина вспыхнула.

Также 7 июля под Бахмутом бойцы 3 ОШБр превратили российский танк Т-80 на металлолом. Воины 3-й штурмовой бригады ВСУ двумя выстрелами из ПТРК NLAW и Javelin уничтожили танк российских оккупантов.

Артиллеристы 24-й ОМБр уничтожили оккупантов и склад боеприпасов в Донецкой области. Бойцы получили координаты объекта и оперативно осуществили точный выстрел. Уничтожение позиций российских войск было подтверждено аэроразведкой.

Напомним, в конце июня воины теробороны решили транспортировать российскую технику с надписью "V" на броне для дальнейшего использования в боях с захватчиками. Бойцы 231 отдельного батальона территориальной обороны вывезли с поля боя трофейную БМП оккупантов.