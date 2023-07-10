"Новая тактика": ВС РФ перевозят снаряды в гражданские кварталы Мариуполя, — мэрия (фото)

Российские оккупанты обустраивают склады среди домов, где проживают мирные жители города. По словам советника мэра Петра Андрющенко, враг рассчитывает уберечь вооружение, прикрываясь людьми.

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ВС РФ перевозят боевые комплекты (БК) в жилые застройки Мариуполя. Российские бойцы обустраивают склады в окружении гражданских людей. Об этом 10 июля проинформировал в соцсетях советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщает как минимум о двух подобных складах", — отметил он.

По данным партизан, один из вражеских складов размещен в районе бульвара Шевченко и проспекта Металлургов. Туда оккупанты уже два дня подряд завозят грузовиками БК. Силы сопротивления насчитали уже по меньшей мере 12 машин.

Другой склад с БК, как передал советник городского головы, разместили в районе одной из школ Приморского района.

"Такая тактика новая и ранее оккупантами не применялась", — заявил Андрющенко.

Чиновник объяснил, что снаряды ВС РФ перевозят из промышленной зоны Мариуполя. Он предположил, что на фоне ударов по складам враг прибегнул к прикрытию своих снарядов мирными жителями.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Напомним, воины Отдельной бригады территориальной обороны города Днепр украли у вражеских армейцев БМП-2 и применяют против оккупантов. Машина была отремонтирована и испытана на полигоне.

10 июля из росСМИ стало известно о договоренности властей Ростовской области с компанией "Робоавиа" о строительстве завода. На нем планируют выпускать ежегодно 1100 беспилотников.