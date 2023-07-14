Собачьи мемы против российской пропаганды: украинцы получили награду от МИД Литвы (фото)

Участники интернет-сообщества удостоились Звезды литовской дипломатии за свой вклад в информационную борьбу. И хотя это не военный альянс, как созвучная НАТО, у NAFO тоже же есть своя 5-я статья.

Интернет-сообщество NAFO "Fellas", (North Atlantic Fella Organisation, "Североатлантическая организация "Fella"), созданное для борьбы с российской пропагандой с помощью собачьих мемов, удостоилось награды от литовского министерства иностранных дел. Об этом сообщает Sky News.

Участники интернет-сообщества получили за свой вклад в борьбу с пропагандистами из РФ Звезду литовской дипломатии.

HIMARS мем

"Приятели" участвуют в информационной войне с первых дней полномасштабного российского вторжения и уже собрали как минимум миллион долларов для украинской армии.

Начиналось все с того, что стая мультипликационных собак сиба-ину троллила российских чиновников в Twitter.

Первым пострадал политик Михаил Ульянов, решивший поспорить с аватаркой-собакой в сети микроблогов и попутно объяснить полномасштабное вторжение в Украину обстрелами со стороны Украины.

Ответ Михаила Ульянова

Ответ Ульянова превратился в мем и перекочевал на футболки и прочий мерч NAFO — средства от продажи идут в помощь Украине.

NAFO развилось в глобальное сообщество с тысячами участников, его деятельность отметили известные политики, такие как глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и эстонский премьер Кая Каллас.

Представители Литовского МИД подтвердили, что NAFO получила от них награду за "креативную и новаторскую борьбу против пропаганды".

Еще один мем от NAFO

Хотя это и не военный альянс, как созвучная НАТО, у NAFO тоже же есть своя 5-я статья.

Как только кому-то из участников грозит опасность, или обнаруживается элемент российской пропаганды, другие приходят на помощь по хештегу #article5.

Напомним, что 8 июля, в день рождения главнокомандующего Валерия Залужного в сети появились мемы с ним.

Также сообщалось, что множество мемов публиковалось и после атаки дронов на Кремль.