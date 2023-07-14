"Запад — не Amazon для Украины": в СНБО объяснили слова главы Минобороны Великобритании

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что заявление Бена Уоллеса "об Amazon" не отражает его настоящей позиции. По его словам, если бы все страны помогали, как Великобритания, "ситуация в Украине была бы другой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что его западные страны не стоит рассматривать как Amazon для Украины, сказал, что, судя по всему, с его стороны это была оговорка, сделанная на эмоциях, которую даже не стоит обсуждать. Об этом сообщает The Guardian.

"Я бы не уделял этому столько внимания, — сказал Алексей Данилов в интервью британским журналистам в Киеве накануне, 14 июля. — Каждый может что-то сказать на эмоциях и потом сожалеть о сказанном. Я точно знаю, что это не его настоящая позиция".

12 июля Уоллес раскритиковал украинское руководство, сказав о том, что западных союзников воспринимают как магазин Amazon — демонстрируют списки покупок вооружений и не выражают достаточно благодарности за военную поддержку.

"Волей неволей, людям хочется, чтобы видеть немного благодарности", — сказал британский министр.

Данилов также отметил, что "если бы все страны помогали Украине так, как Великобритания, ситуация была бы совершенно другой".

Он напомнил, что, в частности, именно благодаря поддержке британцев Украина смогла выстоять в первый период масштабной войны и также отметил помощь США в тот период.

"Первым человеком, с которым наш президент говорил в начале войны, был Борис [Джонсон]. Я храню запись этого исторической беседы", — сказал он.

И хотя Владимир Зеленский ехал на саммит НАТО в Вильнюсе, будучи недовольным отсутствием надежных гарантий того, что Украину примут в Альянс, все же возвращался уже в приподнятом настроении и отметил то, что страны G7 обязались помочь сделать Украину свободной, независимой, демократической и суверенной страной.

Позиция Бена Уоллеса

В пятницу, 14 июля, Уоллес объяснил свои слова, сказав, что его заявление о том, как лучше оказывать поддержку Украине, вызвало множество откликов, но было неверно истолковано. Свой пост глава британского Минобороны опубликовал в Facebook.

Уоллес напомнил, что он были среди тех, кто требовал расширения поддержки украинской армии, когда в начале полномасштабного вторжения поставки вооружений Киеву были куда более сдержанными, чем сейчас.

"Я говорил о сложностях, которые могут возникнуть в то время, когда мы движемся к общей цели — помочь Украине получить все необходимое, чтобы дать отпор незаконному вторжению", — пояснил он.

Министр добавил, что говорил, что Украине нужно иногда признавать, что во многих странах и парламентах некоторых стран нет столь сильной поддержки, если сравнить с Великобританией.

"Это был комментарий не столько о правительствах, сколько о гражданах и депутатах международного сообщества, — отметил он. — Нам посчастливилось, что население Великобритании и все партии в парламенте поддерживают усилия по оснащению Украины".

Также Бен Уоллес упомянул о том, что рейтинг поддержки Украины среди британцев один из самых высоких в Европе — более 70%.

По словам Уоллеса, его комментарии касались усилий, чтобы достучаться до других граждан, которых все еще нужно убеждать в том, что Киеву требуется поддержка.

Министр сказал, что слова об "Amazon" прозвучали в прошлом году, и что сводились к тому, что украинско-британские отношения — это партнерство, а не транзакции.

"Лично я буду продолжать поддерживать Украину столько, сколько это понадобится", — сказал он, отметив, что у парламентов других стран порой возникают конфликты интересов, а Украина и Великобритания должны поощрять кампанию поддержки с помощью фактов и дружбы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский после слов главы британского Минобороны об "Amazon", сказал, что Украина всегда благодарила союзные страны за поддержку.

Также сообщалось, что на протяжении полномасштабного вторжения российских войск в Украину Великобритания шла в авангарде в том, что касается военной помощи Киеву: первой начала поставлять танки, дальнобойные ракеты и обучать бойцов ВСУ.