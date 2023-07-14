"Они еще строят оборону": бойцы 36 ОБрМП выбили россиян из леса на юге, — полковник ВСУ

По словам полковника 36-й ОБрМП Виктора Сикозы, он руководил штурмом леса, который был частично окружен низменной местностью. Украинская пехота смогла зайти в лес и начала ближний бой с россиянами.

Полковник 36-й бригады морской пехоты Украины Виктор Сикоза рассказал о бое с российскими оккупантами за одну позицию. Бой продолжался целую неделю. За это время ВС РФ успели выстроить новую линию обороны. Об этом сообщает The New York Times.

"Они все еще строят оборону", — сказал полковник Сикоза.

По словам Сикозы, его бригада начала движение на юге после начала контрнаступления ВСУ. На прошлой неделе он руководил штурмом леса, который был частично окружен низменной местностью. Российские войска окопались и заминировали территории вокруг, поэтому бронетехника не смогла пройти. ВСУ пришлось штурмовать в першем порядке.

Сикоза рассказал, что пехота смогла зайти в лес и начала ближний бой с россиянами. Решающий поворот наступил тогда, когда украинские морские пехотинцы смогли захватить два бункера и линию траншей на опушке леса. У россиян пропала возможность пополнять запасы, а потому они отступили.

По словам журналистов, движение полковника Сикозы на юге – это его личная "одиссея". В 2014-м году ему пришлось выехать с оккупированного Крыма. Теперь контрнаступательные действия 36-й бригады успешны.

"Больше года противник укрепился здесь", — сказал полковник Сикоза.

Он сказал, что украинские силы не будут двигаться такими темпами, на которые все рассчитывали. Россияне смогли выстроить много линий обороны. Они устанавливают бетонные заграждения от танков и перебрасывают дополнительные войска.

"К сожалению, у нас недостаточно высокоточного оружия, чтобы поражать цели на дальних дистанциях" за российской линией фронта, — отметил Сикоза.

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